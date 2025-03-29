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Конфликт на Украине может стихнуть уже в последние месяцы текущего года — МВФ

21:00 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в базовом сценарии, что конфликт на Украине «стихнет в последние месяцы текущего года». Об этом говорится в опубликованном в пятницу прогнозе организации.

«Хотя риски остаются исключительно высокими, в базовом сценарии по-прежнему предполагается, что война стихнет в последние месяцы этого года», — говорится в документе на сайте МВФ.

«Препятствия от продолжающейся войны, включая недавние крупномасштабные удары по газовой инфраструктуре и закрытие важнейшей угольной шахты, по-прежнему оказывают влияние на [экономический] рост в 2025 году», — указывается в публикации.

При этом пессимистический сценарий МВФ предусматривает, что конфликт стихнет только во втором квартале 2026 года, сказано в документе.

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