Конфликт на Украине может стихнуть уже в последние месяцы текущего года — МВФ
21:00 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в базовом сценарии, что конфликт на Украине «стихнет в последние месяцы текущего года». Об этом говорится в опубликованном в пятницу прогнозе организации.
«Хотя риски остаются исключительно высокими, в базовом сценарии по-прежнему предполагается, что война стихнет в последние месяцы этого года», — говорится в документе на сайте МВФ.
«Препятствия от продолжающейся войны, включая недавние крупномасштабные удары по газовой инфраструктуре и закрытие важнейшей угольной шахты, по-прежнему оказывают влияние на [экономический] рост в 2025 году», — указывается в публикации.
При этом пессимистический сценарий МВФ предусматривает, что конфликт стихнет только во втором квартале 2026 года, сказано в документе.
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