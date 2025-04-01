Бойцы Восточной группировки освободили населенный пункт Разлив в ДНР

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы Восточной группировки ВС РФ освободили населенный пункт Разлив в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Ялта, Запорожье и Зеленое Поле ДНР. Потери противника составили более 150 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии.