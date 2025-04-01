Демократы скрывали старение Байдена и готовились к его смерти перед выборами — The Hill

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Демократической партии США вело комплексную работу по сокрытию признаков старения президента Джо Байдена и готовило план на случай его внезапной смерти во время предвыборной кампании 2024 года. Об этом со ссылкой на источники в своей новой книге «Борьба: Внутри самой дикой битвы за Белый дом» сообщили старший политический обозреватель газеты The Hill Эми Парнес и старший политический обозреватель телеканала NBC News Джонатан Аллен.

По данным авторов, демократы стали выражать беспокойство по поводу состояния Байдена еще в апреле 2023 года, когда тот объявил о своих планах по выдвижению на второй президентский срок. Все это время вплоть до провальных дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом и принятия решения о выдвижении вместо Байдена вице-президента США Камалы Харрис руководство Демпартии активно работало над сокрытием признаков старения американского лидера, при этом сомневаясь в его физических и ментальных возможностях на закрытых встречах. Выдержки из издания приводит The Hill.

Так, каждое утро перед запланированными встречами и совещаниями по видеосвязи визажисты обстоятельно гримировали Байдена, утверждают авторы. На выступлениях даже перед небольшим кругом людей для него устанавливали скрытый телесуфлер. В 2023 году демократы подготовили план на случай смерти Байдена или его замены на другого кандидата в ходе предвыборной кампании. Помощник вице-президента Камалы Харрис носил с собой список контактов судей-республиканцев Верховного суда США, для того чтобы при необходимости быстро организовать принятие ей присяги президента США, говорится в выдержке.

При этом, несмотря на сомнения в состоянии Байдена, его ближайшие помощники и жена настаивали на участии в выборах и заверяли других демократов в его способности выполнять свои функции на втором президентском сроке даже после дебатов с Трампом в июне 2024 года. Один из друзей Байдена и 44-го президента США Барака Обамы заявил авторам книги, что само решение идти на второй срок было «первородным грехом» всей предвыборной кампании демократов, которые не попытались отговорить президента от участия в выборах заранее, что и привело к поражению Демпартии.