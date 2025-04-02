Мусорная реформа в РФ буксует — Краснов
11:20 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный прокурор Игорь Краснов подверг критике реализацию мусорной реформы.
«К сожалению, практически повсеместно продолжает буксовать мусорная реформа. Прокуроры реагировали на сбои на всех этапах обращения с отходами, пресекали использование полигонов, исчерпавших свою мощность», — сообщил он, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.
Так, в Республике Бурятия и Чукотском автономном округе чиновники вместо рекультивации мусорных полигонов согласовали их дальнейшее использование, что стало поводом для возбуждения уголовных дел.
Генпрокурор затронул также проблему оборота веществ чрезвычайной и высокой опасности веществ. «За сокрытие сведений о них с марта прошлого года по нашей инициативе введена административная ответственность. Это позволило сделать прозрачной деятельность 60 тыс. предприятий и скорректировать схемы обращения с отходами во многих регионах страны», — отметил он. Кроме того, Генпрокуратура предложила правительству разработать эффективные механизмы по ликвидации представляющих экологическую угрозу отходов тяжелой и химической промышленности и обезвреживанию отстойников нефтепродуктов.
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