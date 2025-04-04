ВСУ шесть раз атаковали энергетическую инфраструктуру РФ за последние сутки
14:00 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины за последние сутки шесть раз атаковали российскую энергетическую инфраструктуру в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За прошедшие сутки киевским режимом совершено шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры», — сообщили там, уточнив, что атаки проведены по объектам в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях.
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