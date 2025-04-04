В Дальневосточном федеральном округе до 2030 года пройдет реконструкция семи аэродромов
21:40 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«До 2030 года на территории ДФО предусматривается реконструкция семи аэродромов, проинформировал [руководитель Федерального агентства воздушного транспорта] Дмитрий Ядров. Шесть из них — Игнатьево (Благовещенск), Кадала (Чита), Мухино (Улан-Удэ), Нижнеангарск, Тында и Хомутово (Южно-Сахалинск) включены в федеральный проект „Развитие опорной сети аэродромов“ (входит в национальный проект „Эффективная транспортная система“). Вне этого федерального проекта при поддержке Росатома обсуждается развитие посадочной площадки в городе Краснокаменске (Забайкалье), так называемой урановой столице России», — говорится в сообщении.
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