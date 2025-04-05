Генсек НАТО «ошеломлен» количеством поступающих на вооружения миллиардов
10:00 05.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Европы уже нарастили свои военные расходы, и сопоставил этот рост с временами холодной войны.
«Количество поступающих миллиардов ошеломляет. Когда вы смотрите на общее наращивание военных расходов в Европе в настоящий момент, вы должны сравнивать это с временами холодной войны», — сказал он в опубликованном в пятницу интервью телекомпании CBS.
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