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Генсек НАТО «ошеломлен» количеством поступающих на вооружения миллиардов

10:00 05.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Европы уже нарастили свои военные расходы, и сопоставил этот рост с временами холодной войны.

«Количество поступающих миллиардов ошеломляет. Когда вы смотрите на общее наращивание военных расходов в Европе в настоящий момент, вы должны сравнивать это с временами холодной войны», — сказал он в опубликованном в пятницу интервью телекомпании CBS.

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