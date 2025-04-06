Turkish Airlines и EgyptAir заявили о временном прекращении полетов в международный аэропорт столицы Сомали
20:15 06.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две крупные авиакомпании – Turkish Airlines и EgyptAir – заявили о временном прекращении полетов в международный аэропорт столицы Сомали по соображениям безопасности. Об этом сообщил портал Baidoa Online со ссылкой на источники в спецслужбах федерального правительства Сомали. Ранее, 6 апреля международный аэропорт имени Адена Адде в Могадишо подвергся обстрелу из минометов.
По данным портала, два снаряда взорвались на взлетно-посадочной полосе, из-за чего деятельность аэропорта была прервана. Несколько снарядов попали в расположенную на территории аэропорта военную базу Халане, где размещены командование миротворческого контингента Африканского союза AUSSOM, а также иностранные посольства и представительства международных гуманитарных агентств. Удару подверглись и несколько деревень, в частности Кааво Годей близ аэропорта, несколько людей получили ранения.
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