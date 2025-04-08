Бельгия ежегодно будет выделять Украине 1 млрд евро на вооружение — премьер
18:00 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бельгия в текущем году передаст Украине пакет вооружений на 1 млрд евро, а затем будет ежегодно выделять Киеву 1 млрд евро на оборонные нужды. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, который находится в Киеве.
«Мы приняли новое решение в правительстве. <…> Мы объявляем о пакете на [сумму] 1 млрд евро в 2025 году, и каждый год мы будем выделять по 1 млрд на оборонные нужды», — сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Видеофрагмент опубликовало агентство Униан.
Он добавил, что бельгийские производители уже подписали четыре контракта на совместное с Украиной производство вооружений.
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