Зеленский пожаловался, что США не делятся с Киевом системами Patriot
18:40 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский пожаловался, что США не передают Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, хотя располагают большим количеством установок.
«Системы Patriot США могут передать, в наличии имеют очень много. Это была бы лучшая поддержка Украины сегодня со стороны США — передать системы Patriot», — сказал он на пресс-конференции с прибывшим в Киев премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером, которую транслировал украинский телеканал «Рада».
По его словам, Киев также «передал сигналы» всем своим партнерам в расчете получить от них дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО), в частности Patriot.
Зеленский рассказал, что «острые» вопросы о предоставлении Patriot и других систем ПВО, а также новых пакетов военной помощи и о производстве оружия на Украине будут подниматься на заседании контактной группы по поставкам вооружений Киеву в формате «Рамштайн». Заседание пройдет 11 апреля в Брюсселе и, как ожидается, станет первой встречей группы без участия США.
6 апреля Зеленский уже поручил главе МИД Украины Андрею Сибиге и министру обороны Рустему Умерову активизировать контакты с западными странами о передаче Киеву систем ПВО и локализации их производства. Тогда он пожаловался, что установки Patriot простаивают на хранении у партнеров, и поручил усилить работу по данному вопросу, особенно с США.
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