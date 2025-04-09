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Решение о присутствии войск США в Европе будет приниматься с учетом переговоров с РФ по Украине - Пентагон

21:10 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты еще не выработали решение об уровнях дальнейшего американского военного присутствия в Европе, оно будет подготовлено в том числе с учетом результатов переговоров Москвы и Вашингтона. Об этом заявил по итогам визита в Панаму министр обороны США Пит Хегсет.

«Я бы начал со следующего: единственным человеком, который вынесет решение относительно структуры американских сил в Европе, будет президент [США Дональд] Трамп — верховный главнокомандующий. И у нас продолжатся обсуждения, в том числе в контексте переговоров с Украиной и Россией, относительно того, какой следует быть расстановке наших сил на континенте», — сказал Хегсет на совместной с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего пресс-конференции. Она состоялась в Панама-Сити, Пентагон вел на своем сайте ее прямую трансляцию.

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