Париж, Лондон и Берлин повышают эскалацию вокруг Украины — Нарышкин
12:20 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ и Белоруссия видят повышение военной активности НАТО у границ, страны Европы повышают и уровень эскалации вокруг Украины, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
«Мы [Россия и Белоруссия] видим повышение военной активности государств НАТО на нашей границе. Мы чувствуем и видим, что Европейские страны, особенно Франция, Великобритания и Германия повышают уровень эскалации вокруг украинского конфликта», — сказал он журналистам.
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