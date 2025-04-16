Трампа возмутила поддержка Зеленского в ЕС после скандала в Белом доме — Politico

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп был раздражен, узнав о поддержке Владимира Зеленского лидерами стран ЕС после словесной перепалки, прошедшей между двумя политиками 28 февраля в Белом доме. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По их информации, Трамп, в частности, был недоволен визитом Зеленского в Великобританию, в ходе которого делегация Киева встретилась с британским правительством Кира Стармера, а украинского политика также принял король Карл III.