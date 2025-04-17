ХАМАС испытывает финансовые трудности с выплатами бойцам и чиновникам в Газе — WSJ
10:32 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Радикальное палестинское движение ХАМАС после возобновления боевых действий в секторе Газа в марте столкнулось со значительными финансовыми трудностями и вынуждено сокращать выплаты полевым командирам, рядовым боевикам и участвующим в управлении анклавом чиновникам. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на палестинские, израильские и западные источники.
По данным издания, до террористических атак 7 октября 2023 года ХАМАС удалось скопить порядка $500 млн, большая часть из которых хранилась в Турции. Это были преимущественно средства, собранные от жертвователей с Ближнего Востока, из Западной Африки, Южной Азии и из Великобритании. После начала боевых действий в 2023 году денежный поток значительно сократился, а вывод средств в Газу усложнился. Как отмечают источники, ХАМАС также зарабатывал на обороте коммерческих и гуманитарных товаров в анклаве, взимая сборы с торговцев, перевозчиков на КПП и конфискуя часть товаров для последующей перепродажи. Также представители движения самостоятельно закупали некоторые товары за рубежом и реализовывали их за деньги в Газе, утверждают источники.
Возобновление боевых действий в марте этого года, решение Израиля остановить все потоки гуманитарной помощи в Газу и ликвидация большого числа высокопоставленных участников ХАМАС, участвовавших в организации схем финансирования движения, привели ко значительному сокращению денежного потока.
ХАМАС прекратил выплаты некоторым категориям чиновников в Газе, наполовину урезал оклады высокопоставленных командиров ХАМАС и сократил выплаты своим рядовым бойцам. Как отмечают источники, финансовые трудности негативно сказываются на моральном духе боевиков движения и возможностях привлекать новых рекрутов для участия в боевых действиях на своей стороне.
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