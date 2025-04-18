В России находятся до 45% мировых запасов алмазов — Минприроды

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Недра России содержат до 45% всех запасов алмазов в мире, более 80% российских запасов находятся на Дальнем Востоке. Об этом говорится в сообщении Минприроды России.

Министерство отметило, что Россия является мировым лидером по запасам алмазов. Всего на территории России 81 месторождение алмазов с общими запасами 982,4 млн карат. Кроме того, в стране есть еще 39 техногенных (образованных из отвалов добычи полезных ископаемых) месторождений с запасами алмазов еще 25,8 тыс. карат.

«Свыше 80% всех запасов природных алмазов страны находятся на Дальнем Востоке, в Якутии. Почти 20% — на северо-западе, в Архангельской области. В Сибири и в Приволжском федеральном округе известны только россыпные месторождения», — сказал глава Минприроды Александр Козлов, слова которого приводятся в сообщении.

По данным министерства, три самых крупных месторождения алмазов в России находятся в Якутии.