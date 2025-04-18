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НОВОСТИ

Месяц запрета на удары по энергообъектам истек, но новых указаний Путин не давал — Песков

13:20 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Длившийся месяц мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры истек, но новых указаний президент РФ Владимир Путин не давал. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, означает ли истечение моратория то, что обе стороны могут возобновить удары по энергообъектам друг друга.

«Месяц, действительно, истек, но в настоящий момент никаких иных указаний верховного главнокомандующего, президента Путина, не было», — сказал Песков.

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