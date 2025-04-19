Фрегат «Адмирал Головко» вышел в Атлантику

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрегат Северного флота (СФ) «Адмирал Головко», выполняющий задачи своего первого дальнего похода, вышел в Атлантический океан. Об этом сообщила пресс-служба СФ.

«Фрегат Северного флота „Адмирал Головко“, выполняющий задачи своего первого дальнего похода, прошел пролив Гибралтар и вышел в Атлантический океан. В Средиземном море североморцы выполнили задачи в составе оперативного соединения Военно-морского флота России», — сказали там.

Моряки также приняли участие в двусторонних военно-морских учениях «Мост дружбы — 2025» с участием кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил Египта.

В пресс-службе флота уточнили, что экипаж фрегата продолжит выполнение задач в назначенных районах Атлантического океана.

Дальний поход фрегата «Адмирал Головко» начался 2 ноября 2024 года с его выходом из главной базы Северного флота — Североморска. Всего с начала похода кораблем пройдено около 29 тыс. морских миль. Основная задача похода — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.