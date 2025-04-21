Министра обороны США могут отправить в отставку, считает бывший пресс-секретарь Пентагона
10:00 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший пресс-секретарь Министерства обороны США Джонатан (Джон) Эллиот полагает, что шеф Пентагона Пит Хегсет вряд ли надолго задержится на своей должности. Такую позицию он изложил в статье, опубликованной в воскресенье на сайте газеты Politico.
Эллиот, отправленный в отставку в марте текущего года, утверждает, что в последний месяц в Пентагоне «царит тотальный хаос», вызванный скандалами с утечкой секретных данных и массовыми увольнениями. По его словам, «нарушение деятельности» американского оборонного ведомства стало «существенным отвлекающим фактором» для президента США Дональда Трампа, который славится тем, что «привлекает своих высокопоставленных чиновников к ответственности».
«Учитывая это, трудно представить, что министр обороны Пит Хегсет надолго задержится на своей должности», — рассуждает Эллиот. Он напомнил, что на прошлой неделе стало известно о грядущей отставке начальника аппарата министра обороны США Джо Каспера, а ранее в административный отпуск были отправлены заместитель главы аппарата шефа Пентагона Дэрин Селник, а также советник министра обороны Дэн Колдуэлл. «Проще говоря, в Пентагоне царит полный беспорядок», — резюмировал бывший пресс-секретарь ведомства.
По его словам, за последний месяц «внимание Пентагона оказалось сосредоточено не на ведении боевых действий, а на бесконечной драме». Многие сотрудники ведомства, по мнению Эллиота, «аплодировали бы» Трампу, если бы тот решил «навести порядок в руководстве» Пентагона.
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