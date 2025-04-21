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Израиль не станет наносить удары по ядерным объектам Ирана без поддержки США — FT

10:20 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильское руководство не решится нанести удары по объектам ядерной инфраструктуры Ирана, не имея прямого одобрения и поддержки со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на опрошенных израильских и арабских дипломатов.

По их мнению, Израиль воздержится от военных действий без поддержки Белого дома из страха «разозлить» Трампа и лишиться его поддержки, а также исходя из того, что собственные удары по Ирану без участия США будет иметь очень ограниченный эффект. При этом сам Трамп в данный момент сосредоточен на поисках дипломатических путей урегулирования вопросов иранской ядерной программы.

Президент США, как отмечает издание, не поддается давлению со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который стремится добиться от Вашингтона более решительных и агрессивных действий. Как отмечают источники газеты, Нетаньяху пытался убедить Трампа поддержать военные удары по иранским ядерным объектам еще до инаугурации президента, но так и не добился желаемого результата.

При этом в целом Нетаньяху после прихода Трампа ко власти стал вести себя на Ближнем Востоке более уверенно и агрессивно, активно нанося удары по Ливану, Сирии и сектору Газа. В то же время правительство Израиля осознает изменчивость позиции администрации Трампа, поэтому оно, как считают дипломаты, будет действовать осторожно и не станет провоцировать Вашингтон несогласованными действиями на иранском направлении.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Израиль представил США несколько вариантов ударов по объектам иранской ядерной инфраструктуры.

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