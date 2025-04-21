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НОВОСТИ

Умер Папа Римский Франциск

11:11 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

«Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего Святейшего отца Франциска. Сегодня в 07:35 епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и его церкви», — приводятся в заявлении слова кардинала Фаррелла.

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