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НОВОСТИ

В РФ освободили от призыва добровольцев, воевавших более полугода

19:20 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в том числе освобождает от призыва на срочную службу участников добровольческих формирований, которые более шести месяцев участвовали в боевых действиях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новыми нормами дополняется закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно поправкам, от призыва на военную службу освобождаются граждане, состоящие в добровольческих формированиях Минобороны и не менее полугода участвовавшие в боевых действиях, выполнявшие задачи при проведении контртеррористических операций или при использовании добровольческих формирований за пределами территории РФ.

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