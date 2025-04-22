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НОВОСТИ

Китай в I квартале увеличил поставки пива в РФ в 1,6 раза

12:32 22.04.2025 Источник: Интерфакс

Китай в первом квартале этого года экспортировал в РФ пива на $7,132 млн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $4,435 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В марте поставки выросли до $3,244 млн с $2,395 млн годом ранее.

Всего в первом квартале Китай экспортировал пиво в 89 стран, импортировал - из 52, в том числе из России.

В первом квартале импорт пива из РФ составил $3,513 млн, что почти на 46% больше, чем год назад (на $2,408 млн). В марте поставки выросли до $1,679 млн с $982,4 тыс. годом ранее.

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