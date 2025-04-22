Новый глава МИД Абхазии призвал Грузию отменить закон об оккупированных территориях
14:32 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Грузия должна отменить закон об оккупированных территориях и подписать с Абхазией и Южной Осетией соглашение о неприменении силы. Об этом заявил ТАСС новый абхазский министр иностранных дел Олег Барциц.
«Заявления руководства Грузии о том, что хотели бы оздоровить отношения с основными своими соседями — Абхазией, Южной Осетией и Российской Федерацией, не проходят мимо нашего внимания, но при этом необходимы практические подтверждения, реальные шаги. С моей точки зрения, их может быть несколько, в том числе это отмена закона об оккупированных территориях, который не выдерживает никакой критики, никакой проверки временем, нужно отдавать себе отчет в каких актуальных реалиях мы сегодня находимся. Второе — это очень важно и на это мы будем акцентировать внимание всех коллег по переговорам в Женевском формате — это подписание договора об отказе от применения военной силы. После этого можно говорить о чем-то еще», — сказал глава МИД.
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