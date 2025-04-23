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НОВОСТИ

Главы МИД Британии, Франции, ФРГ, Украины отложили запланированную встречу в Лондоне — ТВ

09:32 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины после отказа госсекретаря США Марко Рубио ехать в Лондон отложили запланированную на среду встречу по Украине. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его данным, вместо этого пройдут переговоры между чиновниками пяти стран. Как сообщает телеканал, глава МИД Украины Андрей Сибига все еще должен быть в Лондоне и, предположительно, встретится с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

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