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НОВОСТИ

Несмотря на все вызовы, госдолг РФ низкий, а финансовая система здоровая — Силуанов

16:12 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия за последние пять лет столкнулась с целом рядом вызовом, но несмотря на это ситуация под контролем: бюджет сбалансирован, госдолг низкий, финансовая система здоровая. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина РФ в Национальном центре «Россия».

«В первой части коллегии мы подводили итоги работы Минфина. Отмечу главное — за этот период мир поменялся радикально, а мы рассматривали пятилетний период. Мы сталкивались с эпидемиями, геополитическими вызовами, торговыми конфликтами. Все это непосредственным образом оказывает влияние на нашу страну, финансовую систему. Несмотря на все это, ситуация под контролем: бюджет сбалансирован, госдолг низкий, финансовая система здорова», — сказал Силуанов.

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