Нарышкин сообщил о конструктивной встрече с представителем сирийских спецслужб

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин рассказал ТАСС о состоявшейся конструктивной встрече с представителем сирийских спецслужб.

«На прошлой неделе в Баку состоялась конференция по Афганистану, в которой участвовали руководители либо представители высокого уровня стран Ближнего Востока, стран Большой Евразии. Был и один из руководителей сирийской спецслужбы. И с ним состоялась вполне конструктивная и доброжелательная встреча по своему содержанию», — сказал Нарышкин.