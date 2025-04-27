МЧС России поможет тушить пожар в иранском порту Шахид-Раджаи

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин распорядился срочно направить в Иран нескольких бортов МЧС для помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в исламской республике, опубликованном в телеграм-канале.

«Посольство сообщает, что в ответ на обращение иранских партнеров президентом России Владимиром Путиным принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России, укомплектованных опытными профессионалами для помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи», — отмечается в сообщении.