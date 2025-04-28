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Сбер и Туризм.РФ объединили усилия для развития туристического потенциала Республики Алтай

19:10 28.04.2025

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Фото пресс-службы Сбера
Церемония подписания соглашения о взаимодействии по развитию туристического потенциала Республики Алтай в рамках создания туристского кластера в Майминском районе состоялась в штаб-квартире корпорации Туризм.РФ в Москве. Подписи под документом поставили представители Горно-Алтайского отделения Сбера, корпорации Туризм.РФ, правительства Республики Алтай и Всесезонного курорта «Манжерок».

Соглашение фиксирует заинтересованность сторон в комплексном развитии туристической инфраструктуры Республики Алтай. Речь в частности идет о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов категории 3-5 звезд, инженерной, транспортной горнолыжной, спортивной и другой инфраструктуры на территории региона, необходимой для развития туризма. Стороны также планируют сотрудничать в создании благоприятных условий для реализации инвестпроектов туристической отрасли на территории региона.

Сотрудничество стало продолжением усилий сторон в части комплексного развития туристического потенциала Республики Алтай. Так, Сбер реализует в регионе серию масштабных проектов – развивает флагман туристической отрасли региона – Всесезонный курорт «Манжерок». Банк также курирует реконструкцию аэропорта Горно-Алтайска, который недавно получил международный статус. Планируется, что к 2028 году завершится строительство всего комплекса. В республике появится новый, современный аэропорт, площадь его терминала увеличится в 15 раз, а пропускная способность достигнет 1,5 млн пассажиров в год. Уже сейчас расширяется география полетов и увеличивается количество рейсов, принимаемых воздушной гаванью.

Благодаря вкладу Сбера, гости республики смогут получить современный и комфортный опыт обслуживания не только в воздушной, но и в наземной инфраструктуре: принято решение о строительстве четырехполосной высокоскоростной магистрали, по которой от аэропорта до курорта «Манжерок» можно будет доехать за 15 минут.

Сбер в том числе помогает республике внедрять передовые цифровые решения для развития туристического потенциала. К примеру, BI-система «Навигатор» помогает оперативно принимать управленческие решения, отслеживать исполнение поручений и нацпроектов в регионе, анализировать туристический поток.

«По итогам 2024 года туризм стал сферой номер один по количеству новых зарегистрированных предприятий в России, – напомнил управляющий Горно-Алтайским отделением Сбера Виталий Гришин. – Туристическая отрасль – основной драйвер развития экономики Республики Алтай. Сбер много инвестирует в эту отрасль, оказывая не только финансовую поддержку бизнесу, но и реализуя региональные проекты по цифровизации, в том числе с внедрением AI-технологий. Подписание соглашения позволит объединить усилия для развития туристического потенциала. Туристы со всей России и других стран могут стать гостями республики, что, в свою очередь, создает дополнительные возможности для роста экономики и процветания региона».

«Алтай – одна из туристических жемчужин страны, – отметил исполнительный директор корпорации Туризм.РФ Сергей Краснопёров. – Само пребывание здесь ощущается особенно – сила, масштаб, уникальные просторы. Вместе с ростом интереса гостей, в республике появляется потребность в расширении туристической инфраструктуры. Сегодня, вместе с регионом и Сбером, мы приближаемся ещё на один шаг к нашей цели – сделать чудеса этого края комфортнее и доступнее для жителей нашей страны».

«Сегодня правительство Республики Алтай, корпорация Туризм.РФ, Сбербанк и ВК «Манжерок» подписали соглашение о взаимодействии по развитию туристического потенциала Республики Алтай. Это важный шаг для инвестиционного развития региона в целом, – уверен заместитель председателя правительства Республики Алтай Александр Прокопьев. – В планах – строительство современных гостиниц и развитие горнолыжной инфраструктуры. Убежден, что такой комплексный подход позволит укрепить экономику региона, а также создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления».

«Всесезонный курорт «Манжерок» продолжает масштабное развитие и становится драйвером роста экономики Республики Алтай. Компания является самым крупным работодателем региона, где сегодня работает около 3 тыс. человек, из которых более 65% сотрудников – местные жители, – подчеркнул генеральный директор ООО «Всесезонный курорт «Манжерок» Владимир Щербинин. – Такой командой мы каждый сезон ставим новые рекорды. О популярности «Манжерока» говорят цифры. К примеру, в зимнем сезоне 2024/2025 мы побили собственный рекорд по числу гостей и приняли более 327 тысяч любителей активного отдыха, что на 55% больше, чем годом ранее. Все это говорит о большом потенциале курорта и Алтая. Мы уверены, что с каждым годом гостей будет больше. Уже в следующем зимнем сезоне мы построим 100 км горнолыжных трасс и 10 канатных дорог, увеличив показатели этого года вдвое. Всего на «Манжероке» планируется открыть 225 км трасс, что сделает его крупнейшим горнолыжным курортом России».

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