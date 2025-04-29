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Силы ПВО сбили за ночь 40 украинских БПЛА над регионами России

09:00 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы ПВО сбили за ночь 40 украинских беспилотников над регионами России, а с 20:00 мск 28 апреля — 91 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БПЛА над территорией Рязанской области, 8 БПЛА над территорией Нижегородской области, 7 БПЛА над территорией Орловской области, 4 БПЛА над территорией Республики Крым, 4 БПЛА над акваторией Черного моря, 2 БПЛА над территорией Московского региона, 2 БПЛА над территорией Белгородской области, 1 БПЛА над территорией Калужской области и 1 БПЛА над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

В МО РФ уточнили, что всего с 20:00 мск 28 апреля до 06:00 мск 29 апреля дежурными средствами ПВО уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

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