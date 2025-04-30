Сбер запустил цифровые инициативы ко Дню Победы

11:10

В год 80-летия Великой Победы Сбер представил серию цифровых проектов, созданных с применением технологий искусственного интеллекта (AI).

В частности, Сбер адаптировал легендарную поэму Александра Твардовского «Василий Теркин» под цифровой формат. Три главы произведения представлены в формате графической поэмы: иллюстрации, созданные с помощью нейросети Kandinsky, передают атмосферу и настроение строк. Полная версия произведения сопровождается иллюстрациями, сгенерированными искусственным интеллектом.

На специальном лендинге пользователи могут увидеть ожившие образы героев и создать персональную видео открытку, выбрав одно из настроений – от торжественного до лиричного. Проект помогает не только вспомнить строки классики, но и прочувствовать их через визуальный и эмоциональный контакт, предлагая формат, который заинтересует и молодую аудиторию.

Избранные фрагменты аудиоверсии поэмы можно прослушать на умных колонках Sber по голосовому запросу: «Салют, включи поэму «Василий Теркин».

Кроме того, Сбер представил песню «День Победы» на языках народов, вставших плечом к плечу в годы Великой Отечественной войны. Проект объединил около 20 языков – от белорусского до армянского.

На специальной странице пользователи могут прослушать песню на языке своих предков, создать персональное поздравление – как дань памяти своей семье и общему подвигу – и воспользоваться стикерпаком на разных языках, чтобы поздравить родных и близких.

Наконец, Сбер традиционно выступает технологическим партнером всероссийской акции «Бессмертный полк Онлайн». В 2025 году платформа обрела обновленный формат: после авторизации пользователь сразу видит своего героя в составе тематической колонны – плечом к плечу с теми, с кем он воевал.

Среди новых возможностей этого года – функция «Связаться с потомком»: во время цифрового шествия 9 мая пользователь сможет отправить свои контактные данные тому, кто добавил страницу другого героя, и установить личную связь с родственниками других ветеранов. Эта опция помогает объединять поколения и укреплять память о подвиге предков.

Зарегистрировать героя можно до 6 мая включительно – с помощью Сбер ID или номера телефона. За пять лет цифровой «Бессмертный полк» объединил миллионы участников, сделав дорогу памяти частью современной культуры.