Сырьевые и судоходные компании Запада изучают возможность возобновления бизнеса с РФ — FT
12:32 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные сырьевые и судоходные компании стали обращаться к юридическим фирмам за консультациями, рассматривая возможность возобновления бизнеса с Россией, готовясь к потенциальной отмене антироссийских санкций США. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
По информации издания, стремление президента США Дональда Трампа к сближению с Москвой предоставило еще недавно кажущуюся нереальной возможность смягчения некоторых ограничений. В ответ западные компании консультируются с юристами по поводу реструктурирования деятельности с целью восстановления торговли с российскими компаниями, даже несмотря на то, что санкции ЕС и Великобритании останутся в силе.
Различия в подходах США и Европы в настоящее время — «серьезная проблема для бизнеса», отметил представитель юридической фирмы Clyde & Co Сэм Тейт. «Некоторые компании планируют подобные изменения в своей деятельности, выясняя как можно к ним подготовиться», — добавил эксперт.
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