СберПрайм проведет Казанский марафон 3-4 мая

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СберПрайм Казанский марафон в 2025 году будет проводиться 3-4 мая. Это мероприятие ежегодно собирает десятки тысяч россиян с разных городов, разных возрастов и профессий. СберПрайм выступает титульным партнером мероприятия.

Дистанции участников марафона пройдут через тоннели, аналогов которым еще не было на подобных соревнованиях. Мультимедийный тоннель про город будущего расположен на дистанциях 21,1 км и 42,2 км, второй тоннель с освежающим дождем и динамичной подсветкой находится на дистанциях 3 км, 10 км и 42,2 км.

Ритм и настроение спортивного праздника поддержит диджей Hi-Fi стриминга Звук, а также команды черлидеров. Хедлайнером мероприятия станет приглашенный артист от Звука – группа «Градусы». Курьеры-партнеры Самоката будут раздавать воду по дистанции, а набраться сил и восстановить их после забега участники смогут в специальной зоне отдыха, которую организует СберПрайм. Партнеры подписки также подготовили эксклюзивные тематические и фотозоны. В зоне от онлайн-кинотеатра Okko на беговой дорожке можно будет пробежать свои первые кинометры. А еще всех ждут различные активности и подарки.

К спортивному празднику выпущены дебетовые карты с лимитированным дизайном в стилистике марафона, их можно оформить во время получения стартовых паков и в период самих забегов. Эта опция доступна клиентам с действующей подпиской СберПрайм, а те, у кого ее нет, смогут оформить ее на специальных условиях прямо на площадке мероприятия.

«Казанский марафон проводится уже в одиннадцатый раз. Это визитная карточка Татарстана, настоящий спортивный праздник, объединяющий людей. Спорт для Сбера – часть корпоративной культуры, поэтому мы с удовольствием поддержали это событие, – отметил Артем Алёшкин, старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка. – Чтобы сделать этот праздник особенным, участников и гостей ждут яркие локации, необычные тоннели и фотозоны, лаундж-зоны и многое другое. Самым юным участникам марафона тоже скучать не придется: их ждут аниматоры, раскраска во всю стену, стикерпаки, любимые музыкальные композиции и не только. Им, как и взрослым, предстоит соревноваться в скорости – забеги на дистанциях 300 и 600 метров будут предварять основные старты и пройдут 2 мая».

«Сотрудничество со СберПрайм – это стратегический шаг для Казанского марафона, – подчеркнул Вадим Янгиров, основатель и директор СберПрайм Казанского марафона. – Оно открывает новые возможности для роста: мы выходим на уровень международных стандартов, усиливаем узнаваемость события и делаем его точкой притяжения не только для бегунов, но и для болельщиков. Технологии и инновации Сбера превращают марафон в динамичную экосистему, где каждый – от участника до зрителя – чувствует себя частью масштабного, современного праздника».

Со СберПрайм подписчики получают особые условия по финансовым и нефинансовым сервисам Сбера и партнеров. Среди них: повышенный кешбэк бонусами Спасибо при покупках, переводы до 1 млн руб. без комиссии, повышенные проценты по СберВкладу и накопительному счету, бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру Okko и музыкальному сервису Звук и др.