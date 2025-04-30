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Пункт пропуска на мосту из РФ в КНДР смогут пересекать до 300 авто в сутки — Минтранс РФ

15:12 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пункт пропуска на мосту из России в КНДР смогут пересекать до 300 транспортных средств и почти 3 тыс. физических лиц в сутки, говорится в сообщении Минтранса РФ.

«Пропускать автомобили, которые поедут по мосту, в России будут через новый пункт пропуска Хасан. Его строят по нацпроекту „Эффективная транспортная система“. Здесь будет 10 полос движения, по плану пункт смогут пересекать 300 транспортных средств и 2 850 физических лиц в сутки — с возможностью увеличения», — отмечается в сообщении.

По словам главы Минтранса РФ Романа Старовойта, министерство готово к масштабной работе по строительству моста между Россией и КНДР через реку Туманная. В настоящий момент уже приняты основные проектные решения по реализации строительства.

«С прошлого года мы работали над проектом на площадке Минтранса с коллегами-транспортниками и друзьями из КНДР. Приняты основные проектные решения, потому что мост сам по себе не очень сложный, но будет строиться с двух сторон и его важно состыковать с корейской стороной. Также предстоит параллельно возвести в РФ пункт пропуска и обновить более 100 км дороги до Владивостока. Предстоит масштабная работа, и мы к ней готовы», — отметил Старовойт.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в церемонии начала строительства автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае на границе России и КНДР. Мишустин назвал возведение моста между РФ и КНДР знаковым этапом в отношениях двух стран.

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