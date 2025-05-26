«Африканские горизонты»: в Москве обсудили сотрудничество России и Африки
12:02 26.05.2025
В Москве состоялся международный форум «Африканские горизонты», участие в котором приняли дипломаты, парламентарии, предприниматели и артисты. Событие прошло в День Африки, к нему подключились лидеры африканских диаспор России из более чем 20 стран Африканского континента.
По словам директора департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяны Довгаленко, Россия на протяжении десятилетий бескорыстно помогала африканцам в их самоотверженной борьбе. «И сегодня мы всецело поддерживаем стремление африканских государств играть активную роль в мировых делах, совместно противодействуя современным практикам неоколониализма. Будем и далее содействовать упрощению позиций континента как самостоятельного центра силы, формирующегося многополярными устройствами», - отметила Довгаленко.
Как отмечает директор департамента МИД РФ, фундамент современного этапа взаимодействия с африканскими партнерами сформирован прорывными саммитами Россия – Африка, а также первой министерской конференции в Сочи.
Сенатор, чемпион мира по шахматам, президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин отметил, что совсем недавно Россия начала сотрудничать с Африкой в сфере шахмат: «Открываются новые шахматные клубы в Африке. Я и моя федерация к этому также имеем отношение. Мы поддерживаем онлайн-сотрудничество. Я даю сеансы одновременной игры. В планах – это поддерживать молодежь Африки, помогать с тренерским составом и передавать наш опыт. Я считаю, что это такая хорошая дипломатическая сфера сотрудничества. И думаю, что нас ждет большое будущее».
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