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НОВОСТИ

По заявлениям родителей летом будут работать около 25% подростков - исследование

10:10 27.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый четвертый родитель подростка 14-17 лет рассказал, что его ребенок планирует подрабатывать летом, в топе наиболее популярных вариантов — позиции продавца, курьера, помощника вожатого. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Как и в прошлом году, у каждого четвертого родителя дети-подростки планируют летнюю подработку (25%). Наиболее популярные варианты сезонного трудоустройства несовершеннолетних: продавец, курьер, помощник вожатого, сотрудник сферы общественного питания и озеленитель», — говорится в итогах исследования.

Кроме того, 12% родителей подростков 14-17 лет сообщили, что их дети подрабатывали в течение учебного года. Чаще всего в свободное от учебы время подростки работали сотрудниками общепита, продавцами или кассирами, курьерами, промоутерами либо аниматорами. Отмечается, что в 38% случаев работу ребенок нашел сам, в 29% — помогли родители, в 17% — друзья.


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