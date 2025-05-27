Премьер Франции хочет пивлечь граждан к стабилизации бюджета «погрязшей в долгах» страны
12:50 27.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я предложу французскому народу план по приведению государственных финансов в равновесие в течение трех или четырех лет. Этот план по приведению государственных финансов в равновесие потребует усилий от всех французов, как можно более справедливых, но достаточных для того, чтобы вывести Францию из нынешней ситуации», — заявил Байру в интервью телеканалу BFMTV, уточнив, что соответствующий план будет представлен в июле.
Глава правительства признал, что страна «погрязла в долгах» и производит меньше, чем соседние государства. При этом, по его словам, ежемесячные траты французов оказываются на 10% выше, чем поступления. В этой связи он заявил, что не будет выделять конкретные категории граждан и план экономии коснется всех, поскольку изменение баланса бюджетных расходов на государственные и социальные нужды неизбежно. «Нельзя, чтобы рост расходов превышал рост доходов, это элементарная норма здравого смысла, о которой с началом года должны помнить каждая семья и каждая компания», — подчеркнул он.
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