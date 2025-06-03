Доля ИТ в ВВП России прибавила более трети — Мишустин
11:20 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля сферы информационных технологий (ИТ) в совокупном ВВП России за 3 года добавила более трети, достигнув 2,4%. Такие данные привел председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
«Доля индустрии в валовом внутреннем продукте прибавила свыше трети, составив 2,4%», — поделился премьер.
«ИТ-компании интенсивно наращивают инвестиции в собственное развитие, в том числе закупают оборудование, расширяют вычислительные мощности, — заметил глава кабмина. — Их вложения в основной капитал выросли в 2,5 раза за трехлетку и превысили по итогам прошлого года 800 млрд рублей».
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