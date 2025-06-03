0
0
0
НОВОСТИ

Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО священнику Савченко

15:32 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России погибшему в зоне спецоперации священнику Антону Савченко. Документ опубликован.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Савченко Антону Олеговичу — помощнику командира по работе с верующими военнослужащими 2-й отдельной бригады специального назначения Ленинградского военного округа (посмертно)», — говорится в тексте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 03.06.2025
16 стран ЕС запросили разрешения ЕК повысить дефицит своих бюджетов ради военных расходов
0
101
15:00 03.06.2025
Композитор Евгений Дога умер на 89-м году жизни
0
122
14:32 03.06.2025
Песков призвал дождаться результатов следствия по атакам Украины на РФ
0
191
14:12 03.06.2025
Встреча Путина, Трампа и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна — Песков
0
192
14:00 03.06.2025
От переговоров в Стамбуле не нужно ждать прорывов — Песков
0
210
13:32 03.06.2025
ВСУ за сутки потеряли около 1 485 военных в зоне СВО
0
253
13:20 03.06.2025
Автокредитование в РФ за пять месяцев упало на 48%, до 500 млрд руб. — исследование
0
220
13:07 03.06.2025
В России создадут первую национальную методику оценки финансовых эффектов от искусственного интеллекта
0
242
13:05 03.06.2025
ВС России освободили Андреевку в Сумской области
0
241
13:00 03.06.2025
Мерц заявил, что ФРГ продолжит отказывать просителям убежища, несмотря на решение суда
0
278

Возврат к списку