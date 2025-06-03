Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО священнику Савченко

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России погибшему в зоне спецоперации священнику Антону Савченко. Документ опубликован.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Савченко Антону Олеговичу — помощнику командира по работе с верующими военнослужащими 2-й отдельной бригады специального назначения Ленинградского военного округа (посмертно)», — говорится в тексте.