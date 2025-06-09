Объем торговли Китая и США в январе — мае упал на 9,1%, до $239,7 млрд

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем китайско-американской торговли в январе — мае снизился на 9,1%, до $239,7 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Экспорт китайской продукции в США сократился на 9,7% и составил $177,4 млрд. Объем поставок американских товаров в КНР уменьшился на 7,4%, до $62,3 млрд.