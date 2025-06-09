Более половины австралийцев согласны на повышение госзатрат на оборону — опрос

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины австралийцев согласны на увеличение расходов государства на оборону за счет повышения налогов для богатых граждан и сокращения объемов помощи иностранным государствам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного медиахолдингом News Corp Australia.

Согласно представленным данным, не менее 57% австралийцев поддерживают увеличение военного бюджета Австралии с нынешних 2% ВВП до 3,5%, как этого требуют США. 35% опрошенных считают существующий уровень финансирования расходов на оборону оптимальным, а 8% хотели бы их снижения.

Отвечая на вопрос об источнике средств для повышения военных расходов, 37% респондентов предложили повысить налоги для корпораций и граждан с высокими доходами, 36% опрошенных заявили, что правительство должно изыскать средства за счет сокращения программ по борьбе с изменением климата, а 27% участников опроса предложили уменьшить объемы помощи иностранным государствам и отказаться от международного партнерства.

News Corp Australia отмечает, что больше всего поддержавших рост военных расходов оказалось среди представителей старшего поколения (70%), тогда как более молодые австралийцы оказались в меньшей степени заинтересованы в том, чтобы значительные средства тратились на оборону (52%).