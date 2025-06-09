ФСБ предотвратила диверсию на одном из предприятий ОПК Московского региона
12:20 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, пытавшихся пронести на предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Московского региона самодельные взрывные устройства (СВУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность двух граждан России 1987 и 1999 г. р., намеревавшихся совершить диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса Московского региона», — отметили в ЦОС.
«С целью совершения диверсии злоумышленники изъяли из тайников компоненты и собрали самодельные взрывные устройства. В момент проноса СВУ на территорию предприятия они были задержаны сотрудниками ФСБ России и дали признательные показания о выполнении заданий террористической организации, направленных на прекращение работы объекта ОПК», — добавили в ЦОС.
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