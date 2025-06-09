Наступление под Днепропетровском ведется и для создания буферной зоны — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское наступление в Днепропетровской области ведется в том числе для создания обещанной президентом РФ Владимиром Путиным буферной зоны на Украине, необходимой для защиты границ России. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В том числе, безусловно», — ответил представитель Кремля на вопрос, ведется ли наступление в рамках создания буферной зоны.