Израиль нанес авиаудар по йеменскому городу Ходейда — Al Masirah
09:05 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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