Израиль нанес авиаудар по йеменскому городу Ходейда — Al Masirah

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская авиация нанесла удар по йеменскому городу Ходейда — административному центру одноименной провинции, которую контролируют хуситы (мятежное движение «Ансар Аллах»). Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.