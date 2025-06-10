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НОВОСТИ

Израиль нанес авиаудар по йеменскому городу Ходейда — Al Masirah

09:05 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская авиация нанесла удар по йеменскому городу Ходейда — административному центру одноименной провинции, которую контролируют хуситы (мятежное движение «Ансар Аллах»). Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

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