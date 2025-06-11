Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, но сомневается в возможности заключить сделку
14:32 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает против вооруженного конфликта с Ираном, но сомневается в возможности заключить с ним сделку по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы.
«Похоже, они тянут время. Это вызывает сожаление. Сейчас я уже не так уверен, как был пару месяцев назад. С ними что-то произошло, и теперь я гораздо меньше верю в то, что сделка состоится. Но если они не заключат сделку — ядерного оружия у них не будет. Если заключат — тоже не будет, понимаете? Но нового ядерного оружия у них точно не появится, так что с этой точки зрения разницы нет. Конечно, лучше все решить без войны, без жертв — это всегда предпочтительнее. Просто я не вижу у них прежнего стремления заключить соглашение. Думаю, они совершают ошибку, но посмотрим. Время покажет», — сказал он в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post.
НОВОСТИ
- 15:12 11.06.2025
- КНР не хочет вести торговую войну с США, но и не боится сражаться — вице-премьер Госсовета
- 15:00 11.06.2025
- РФ передала Украине 1 212 тел украинских военных, получила 27 тел бойцов ВС РФ — Мединский
- 14:12 11.06.2025
- В Кремле объяснили, почему контакты по Украине проходят в третьей стране
- 14:00 11.06.2025
- Долг каждого гражданина Молдавии за время правления Санду удвоился — экс-премьер
- 13:32 11.06.2025
- Украина сообщила о возвращении тел 1212 погибших военных - СМИ
- 13:25 11.06.2025
- Крымский курорт «Мрия» запустил проект по восстановлению здорового сна
- 13:20 11.06.2025
- Мединский предложил отправить Рютте школьный учебник, чтобы тот выучил историю Украины
- 13:05 11.06.2025
- Семнадцать полицейских пострадали на второй день беспорядков в Северной Ирландии
- 13:00 11.06.2025
- Федерация гимнастики России объявила об участии атлетов страны в международных турнирах
- 12:32 11.06.2025
- Безработные, отчисленные из вуза и не прошедшие дактилоскопию мигранты должны покинуть РФ - глава МВД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать