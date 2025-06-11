Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, но сомневается в возможности заключить сделку

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает против вооруженного конфликта с Ираном, но сомневается в возможности заключить с ним сделку по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы.

«Похоже, они тянут время. Это вызывает сожаление. Сейчас я уже не так уверен, как был пару месяцев назад. С ними что-то произошло, и теперь я гораздо меньше верю в то, что сделка состоится. Но если они не заключат сделку — ядерного оружия у них не будет. Если заключат — тоже не будет, понимаете? Но нового ядерного оружия у них точно не появится, так что с этой точки зрения разницы нет. Конечно, лучше все решить без войны, без жертв — это всегда предпочтительнее. Просто я не вижу у них прежнего стремления заключить соглашение. Думаю, они совершают ошибку, но посмотрим. Время покажет», — сказал он в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post.