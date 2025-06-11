КНР не хочет вести торговую войну с США, но и не боится сражаться — вице-премьер Госсовета
15:12 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин выступает за экономическое сотрудничество с Вашингтоном и не желает вести торговую войну с ним, при этом Китай не боится противостояния с США. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, представляющий китайскую сторону на торгово-экономических переговорах с США.
«Суть торгово-экономических отношений КНР и США заключается во взаимной выгоде и обоюдном выигрыше, если Китай и Соединенные Штаты будут сотрудничать, обе стороны добьются выгоды, если же будут воевать, то пострадают обе стороны, — приводятся слова Хэ Лифэна на сайте Минкоммерции КНР. — В торговой войне нет победителей, Китай не желает биться, но и не боится сражаться».
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