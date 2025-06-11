РФ передала Украине 1 212 тел украинских военных, получила 27 тел бойцов ВС РФ — Мединский

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва передала Киеву 1 212 тел погибших украинских военнослужащих, получила 27 погибших бойцов Вооруженных сил РФ. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

«Началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинской стороне мы передали 1 212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни», — написал он в своем телеграм-канале.