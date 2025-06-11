Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с Путиным
16:12 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и сообщил, что их телефонный разговор 4 июня был посвящен урегулированию конфликта на Украине.
«В основном мы говорили о войне и о том, как положить ей конец. У меня были прекрасные отношения с ним (с Путиным — прим. ТАСС). И этой войны никогда бы не случилось, если бы выборы [президента США 2020 года] не были сфальсифицированы», — сказал он в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post.
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