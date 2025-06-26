Трамп ни разу прямо не упомянул РФ на закрытой встрече с лидерами стран НАТО — Bloomberg
09:20 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп ни разу прямо не упомянул Россию в своей речи на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Издание отмечает, что «формулировки по России были тщательно выверены» в итоговом коммюнике, принятом по итогам саммита. Лидеры некоторых стран хотели, чтобы РФ была названа агрессором в этом документе, однако это оказалось невозможным. Вместо этого в заявлении говорится, что НАТО считает Россию «угрозой», указывает агентство, подчеркивая, что это разочаровало Владимира Зеленского, выглядевшего довольно подавленным на протяжении саммита.
По мнению агентства, от подхода США к украинскому конфликту возникает общее впечатление, что Трамп «главным образом умыл руки от усилий, направленных на достижение прекращения огня» на Украине.
Ранее Bloomberg сообщил, что на закрытой встрече с лидерами стран Североатлантического альянса в Гааге, Трамп заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля», и выразил мнение, что с таким положением дел необходимо «что-то сделать».
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