Трамп ни разу прямо не упомянул РФ на закрытой встрече с лидерами стран НАТО — Bloomberg

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп ни разу прямо не упомянул Россию в своей речи на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что «формулировки по России были тщательно выверены» в итоговом коммюнике, принятом по итогам саммита. Лидеры некоторых стран хотели, чтобы РФ была названа агрессором в этом документе, однако это оказалось невозможным. Вместо этого в заявлении говорится, что НАТО считает Россию «угрозой», указывает агентство, подчеркивая, что это разочаровало Владимира Зеленского, выглядевшего довольно подавленным на протяжении саммита.

По мнению агентства, от подхода США к украинскому конфликту возникает общее впечатление, что Трамп «главным образом умыл руки от усилий, направленных на достижение прекращения огня» на Украине.

Ранее Bloomberg сообщил, что на закрытой встрече с лидерами стран Североатлантического альянса в Гааге, Трамп заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля», и выразил мнение, что с таким положением дел необходимо «что-то сделать».