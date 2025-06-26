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Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Свердловской области

09:05 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли при взрыве, предположительно, газового баллона в пятиэтажном доме в Ивделе Свердловской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в телеграм-канале департамента информационной политики Свердловской области сообщили, что семь человек, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа с последующим горением в пятиэтажном доме в Ивделе Свердловской области. Спасатели продолжают поиск жильцов поврежденной квартиры.

«По предварительным данным, вследствие происшествия погибли два человека — мужчина и женщина — проживавшие в данной квартире, где произошел хлопок. Их тела в настоящее время извлекаются из-под завалов», — сказано в сообщении.

По словам начальника пресс-службы, в жилище обрушено перекрытие, выбиты стекла, повреждена одна из стен. «Случившееся, по имеющимся данным, носит бытовой характер и не связано с проявлениями насильственного криминала», — отметил Горелых.

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