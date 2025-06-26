Европе грозит дестабилизация в случае затягивания военных действий на Украине — Белоусов
09:32 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Затягивание военных действий путем поставок Киеву вооружений чревато для Европы дестабилизацией обстановки в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим делает ставку на террористические акты. При поддержке европейских спонсоров взрывает на российской территории гражданскую инфраструктуру, убивает мирное население. Попытки затянуть военные действия за счет поставок Украине вооружения и наемников повышают угрозу дестабилизации, в том числе в самой Европе. При этом Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта», — сказал Белоусов на заседании министров обороны стран — участниц ШОС.
НОВОСТИ
- 09:20 26.06.2025
- Трамп ни разу прямо не упомянул РФ на закрытой встрече с лидерами стран НАТО — Bloomberg
- 09:05 26.06.2025
- Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Свердловской области
- 09:00 26.06.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 50 украинских БПЛА над российскими регионами
- 21:45 25.06.2025
- Британия собирается приобрести в США истребители F-35, способные нести ядерное оружие
- 21:10 25.06.2025
- Росавиация открыла полеты в Израиль в дневное время, полеты в Иран пока запрещены
- 21:00 25.06.2025
- Власти Франции планируют урезать расходы на здравоохранение на 1,7 млрд евро
- 20:25 25.06.2025
- Shell не ведет никаких переговоров о покупке BP - Financial Times
- 19:25 25.06.2025
- GigaConf 2025: как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы и клиентский опыт
- 19:23 25.06.2025
- GigaConf 2025: Будущее кибербезопасности за автономными мультиагентными AI-системами защиты
- 18:50 25.06.2025
- Пакистан готов вести содержательный диалог с Индией по всем нерешенным вопросам - премьер Шариф
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать