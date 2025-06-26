Европе грозит дестабилизация в случае затягивания военных действий на Украине — Белоусов

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Затягивание военных действий путем поставок Киеву вооружений чревато для Европы дестабилизацией обстановки в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим делает ставку на террористические акты. При поддержке европейских спонсоров взрывает на российской территории гражданскую инфраструктуру, убивает мирное население. Попытки затянуть военные действия за счет поставок Украине вооружения и наемников повышают угрозу дестабилизации, в том числе в самой Европе. При этом Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта», — сказал Белоусов на заседании министров обороны стран — участниц ШОС.